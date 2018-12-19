Türkiye'nin en yüksek gölü beyaza büründü

Adaları, balık ve kuş türleri ile birbirinden zengin doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunan Balık Gölü, kışın büyüleyici kar manzarasıyla dağcılar ile fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında yer alıyor.

Bölgenin önemli sulak alanlarından da biri olan Balık Gölü, Doğubayazıt ilçe merkezi ile çevresindeki 25 köyün içme suyunu karşılıyor.

Gölün, doğayı sevenler için iyi bir adres olduğunu anlatan Saltik, "Balık Gölü dört mevsim ziyaretçilerine ayrı ayrı güzellikler sunuyor. Burası gerçekten ülkemizin saklı cennetlerinden bir yer. Biz zaten sürekli ilçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle bu bölgeye organizasyonlar düzenliyoruz. Göl ve çevresi özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor. Herkesi davet ediyoruz, gelip bu güzelliği görsünler." ifadelerini kullandı.