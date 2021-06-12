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Türkiye'nin EURO 2020 puan durumu nasıl şekillendi? İşte EURO 2020 A Grubu puan durumu

12.06.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020’nin açılış maçı 11 Haziran günü Roma’da gerçekleşti. Tüm futbolseverlerin beklediği açılış maçında Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. A Milli Takımı çıktığı mücadelede İtalya’ya 3 – 0 yenildi. Ay – Yıldızlılar ise geri kalan 2 maçında puan almak için sahada ter dökecek. Türkiye, A Grubu içerisindeki diğer maçlarını Galler ve İsviçre ile oynayacak. Peki EURO 2020’de A Grubu puan durumu ne oldu?

Türkiye'nin EURO 2020 puan durumu nasıl şekillendi? İşte EURO 2020 A Grubu puan durumu

EURO 2020 açılış maçı Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşti. İtalya’ya konuk olan A Milli Takım, ikinci yarıda yediği 3 gol ile İtalya’ya 3 – 0 yenildi. 12 Haziran günü ise grubun ikinci maçı gerçekleşecek. İkinci maçta Galler ve İsviçre Bakü’de mücadele gerçekleşti ve iki takım sahadan berabere ayrıldı.

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

  • İtalya 3
  • Galler 1
  • İsviçre 1
  • Türkiye 0

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıktı. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 A GRUBU FİKSTÜR

  • 1 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3
  • 12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre maç sonucu: 1-1
  • 16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
  • 16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
  • 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
  • 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)


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Anahtar Kelimeler:
İtalya İsviçre Türkiye
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