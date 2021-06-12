Türkiye'nin EURO 2020 puan durumu nasıl şekillendi? İşte EURO 2020 A Grubu puan durumu

EURO 2020 açılış maçı Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşti. İtalya’ya konuk olan A Milli Takım, ikinci yarıda yediği 3 gol ile İtalya’ya 3 – 0 yenildi. 12 Haziran günü ise grubun ikinci maçı gerçekleşecek. İkinci maçta Galler ve İsviçre Bakü’de mücadele gerçekleşti ve iki takım sahadan berabere ayrıldı.
Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıktı. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum