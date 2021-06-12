Türkiye'nin EURO 2020 puan durumu nasıl şekillendi? İşte EURO 2020 A Grubu puan durumu

EURO 2020 açılış maçı Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşti. İtalya’ya konuk olan A Milli Takım, ikinci yarıda yediği 3 gol ile İtalya’ya 3 – 0 yenildi. 12 Haziran günü ise grubun ikinci maçı gerçekleşecek. İkinci maçta Galler ve İsviçre Bakü’de mücadele gerçekleşti ve iki takım sahadan berabere ayrıldı.

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

İtalya 3

Galler 1

İsviçre 1

Türkiye 0

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıktı. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 A GRUBU FİKSTÜR

1 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre maç sonucu: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)



