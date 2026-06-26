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Türkiye'nin hayalet köyünde büyük dönüş! Avrupa'daki aileler tek tek geliyor

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Ezidilerin terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin Mağara köyünde, yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarıyla yaşam konforla buluştu.

Valilik ve İdil Kaymakamlığının, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçerek, onları huzura kavuşan köylerine davet etmesi üzerine 5 ailenin dönüş kararı alması çalışmalara hız kattı.

Türkiye nin hayalet köyünde büyük dönüş! Avrupa daki aileler tek tek geliyor 1

İl Özel İdaresince alt ve üst yapı çalışmalarının başlatılmasının ardından yurt dışında yaşayan 5 aile daha köydeki evlerini onarmaya başladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 9,2 kilometre yol yapıldı, 2,2 kilometre sulama sistemi ile arıtma tesisi kuruldu, kanalizasyon hattı döşendi, anıt mezar yapılıp, aydınlatma direkleri kuruldu.

Köye gelen Ezidiler yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerini onarmayı sürdürürken, irtibat kurulan yaklaşık 20 ailenin daha alt ve üst yapısı tamamlanan köye dönmesi bekleniyor.

"ŞU AN KÖYÜMÜZ YAŞAMAYA HAZIR"

Türkiye nin hayalet köyünde büyük dönüş! Avrupa daki aileler tek tek geliyor 2

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve köyüne dönüş yapan 8 çocuk babası Nusrettin Genç, 1990'lı yıllarda köyden ilk çıkanın da yıllar sonra köye ilk dönenin de kendisi olduğunu belirtti. Valilik ve Kaymakamlığın büyük destek sağlayarak köylerindeki elektrik, su, kanalizasyon hattı sorunlarını çözdüğünü ifade eden Genç, herhangi bir sıkıntılarının kalmadığını söyledi.

Genç, "48 yıl Avrupa'da kaldım. Kendimi köyümde güvencede hissediyorum. Köyün sorunlarının giderilmesiyle başka köylüler de gelmek üzereler. Çoğu burada evlerini yapıyor. 5 aile dönüş yaptı, 5 aile daha burada ev yapıyor. Şu an 10 ev hazır. 20 kişiyle irtibatımız var, onlar da dönüş yapacaklar. Şu an köyümüz yaşamaya hazır." dedi.

KÖYE TURİSTİK ZİYARETLER BAŞLADI

Ankara'dan ziyaret amaçlı geldikleri Şırnak'ta Mağara köyünü gezen bir grup öğretmenden Oya Yürüktümen, köyde yaşamın aktif şekilde başladığını gördüklerini söyledi.

Türkiye nin hayalet köyünde büyük dönüş! Avrupa daki aileler tek tek geliyor 3

Yürüktümen, "Bu kadar hareketlilik beklemiyordum. Burayı ziyaret eden çok insan oluyor. Buranın demek ki kıymeti biliniyor, ilgi çekiyor. Burası görülmesi gereken bir yer. Turizm açısından daha iyi yerlere gelebilecek bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Ebru Ergüneş de gezdikleri köye hayran kaldıklarını belirtti.

Köy ile ilgili gelişmeleri haberlerden takip ettiklerini anlatan Ergüneş, "Gelip görmek çok farklı gerçekten. Farklı bir atmosfer. Burada birkaç Ezidi vatandaşla görüşme, sohbet etme imkanı da bulduk. Keşke Ezidilerin hepsi şimdi burada olsalar, onları da ziyaret etseydik." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDEN GELEREK KÖYÜ ZÜYARET EDİYORLAR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, bölgedeki en büyük Ezidi köylerinden biri olan Mağara köyünün yaklaşık 1200 yıllık olduğunu söyledi.

"Bölgemizde inanılmaz bir iç turizm hareketi yaşanıyor. Hafta içi ve hafta sonları tur otobüsleri ülkemizin çeşitli illerinden gelerek köyü ziyaret ediyorlar." diyen Baz, köydeki evlerde dağ eteklerine uzanan mağara odalarının bulunmasının ilgiyi artırdığını belirtti.

Baz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok örneği olmayan bir köy. Turizm sektörünün olmazsa olmazı güvendir. Bu köyde ve bölgede huzur iklimi zaten sağlanmış durumda. Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi köyün tüm alt ve üst yapısını tamamlamış durumda. Burayı ziyaret eden turistler de hiçbir sıkıntı çekmiyor. Köyde son yıllarda 'Köye Dönüş Projesi' ile dönüşler başladı. Her yıl 3-5 aile gelip evlerini restore ediyor, köye tekrar dönüş hayalini kuruyorlar. Birebir köylülerle irtibat halindeyiz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak köy
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