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Türkiye'nin ilk Arkeopark Ada Müzesi: Zeytinliada

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 10.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Antik kaynaklarda 'Dünyanın en güzel kilisesi' olarak geçtiği belirtilen kilisenin bulunduğu Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Zeytinliada ören yeri ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye'nin ilk Arkeopark Ada Müzesi: Zeytinliada
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Türkiye'nin ilk 'Arkeopark Ada Müzesi' olan Erdek Zeytinliada'daki Meryem Ana Kilisesi, 2006'dan bu yana yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

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Balıkesir'in ilçesi Erdek, turizm çeşitliliğine 'arkeoloji' ve 'inanç turizmi'ni de eklemeye adım adım yaklaşıyor.

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İlçenin hemen karşısında yer alan Zeytinliada, yedi yıldır gerçekleşen arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılan çok değerli yapıtlarla dikkati çekerek, özellikle yabancı turizmine kucak açmaya hazırlanıyor.

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Meryemana Kilisesi ve vaftiz havuzu başta olmak üzere birçok Bizans yapıtının yer aldığı adanın, Hıristiyan dünyasının büyük ilgisini çekmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek Zeytinliada

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