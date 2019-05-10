Türkiye'nin ilk Arkeopark Ada Müzesi: Zeytinliada

Türkiye'nin ilk 'Arkeopark Ada Müzesi' olan Erdek Zeytinliada'daki Meryem Ana Kilisesi, 2006'dan bu yana yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Balıkesir'in ilçesi Erdek, turizm çeşitliliğine 'arkeoloji' ve 'inanç turizmi'ni de eklemeye adım adım yaklaşıyor.

İlçenin hemen karşısında yer alan Zeytinliada, yedi yıldır gerçekleşen arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılan çok değerli yapıtlarla dikkati çekerek, özellikle yabancı turizmine kucak açmaya hazırlanıyor.

Meryemana Kilisesi ve vaftiz havuzu başta olmak üzere birçok Bizans yapıtının yer aldığı adanın, Hıristiyan dünyasının büyük ilgisini çekmesi bekleniyor.





