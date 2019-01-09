TREND

Türkiye'nin ilk erkek oryantali Yılmaz Birsen'e taksici şoku!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 09.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk erkek oryantali Yılmaz Birsen, içinde değerli eşyalarının da bulunduğu çantalarının taksici tarafından çalındığını öne sürdü.

Türkiye'nin ilk erkek oryantali Yılmaz Birsen'e taksici şoku!

1950'li yıllarda sahne almaya başlayan Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ajda Pekkan ve Neşe Karaböcek'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçıyla çalışan Türkiye'nin ilk oryantali Yılmaz Birsen, yaklaşık bir ay önce Beyoğlu Yeni Çarşı Caddesi'nde bir taksiye bindi. Karaköy'e giden Yılmaz Birsen'in iddiasına göre taksi sürücüsü, çantalarını almaya fırsat tanımadan gaza basarak kaçtı.

turkiyenin-ilk-erkek-oryantali-taksicinin-pesinde_4789_dhaphoto1

"HELMUT KOHL'UN BANA TAKTIĞI MADALYA VARDI"

Çantaların çalınması sonrası şikayetçi olan Yılmaz Birsen, "Evimden çıktım, çantalarım yanımda Karaköy'e geldim. 9 TL ödedim. Çantalarımı almaya kalmadı, şoför birden gaza bastı ve kaçtı. Çantalarımda kıyafetlerim vardı, 25 bin dolarlık Rolex saatim vardı, pırlanta kolyem vardı, 40 bin TL'lik tek taş yüzüğüm vardı, alabildiğine değerli eşyalarım, Helmut Kohl'un bana taktığı madalya da vardı" dedi.

turkiyenin-ilk-erkek-oryantali-taksicinin-pesinde_4789_dhaphoto5

TAKSİCİNİN ARKADAŞLARI TEHDİT ETTİ

Taksici hakkında ihbarda bulunmak için gittiği polis merkezinde kendisiyle ilgilenilmediğini söyleyen Birsen, "Polis merkezine gittim, beni 4 saat beklettiler, doğru dürüst ifademi almadılar. Bu işin üstünde durmadılar. Ama ben İçişleri Bakanlığına kadar tüm bakanlara dilekçe vereceğim. Neden bu işle ilgilenmediler. Neden bu şoför yakalanmadı. Ama nereden benim evimi biliyor ve benim evime gelip beni tehdit ettiler. Kapıma geldiler 'Siz bizim Bursalı göçmen arkadaşımızı karakola şikayet etmişsiniz' diye beni tehdit ettiler. Ben kapımı açmadım, emekli ve yaşlı bir insanım, korktum açmadım. Ben İçişleri Bakanlığından yardım bekliyorum" diye konuştu.

turkiyenin-ilk-erkek-oryantali-taksicinin-pesinde_4789_dhaphoto2

"HEPİNİZ LEKELENİYORSUNUZ"

Yılmaz Birsen, "Ben Avrupa'da 27 sene Türkiye'yi temsil etmiş bir sanatçıyım. En güzel otellerde, en güzel müzikhollerde kralların, kraliçelerin önüne çıktım. Neden bu şoför, bu kameraların önünde bulunmadı. Bana diyorlar ki; 'yeterince arama yapmamış polisler'. Polis arkadaşlar 'gelin tekrar ifadenizi alalım' dediler, gitmeyeceğim.Türkiye'deki şoför arkadaşlara sesleniyorum. Bu tip insanları içinizde barındırmayın. Bu durumda hepiniz lekeleniyorsunuz" şeklinde konuştu.

turkiyenin-ilk-erkek-oryantali-taksicinin-pesinde_4789_dhaphoto3

DHA

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
'Palu Ailesi'ne bir tepki de Palululardan geldi: Sadece soyadı benzerliği!'Palu Ailesi'ne bir tepki de Palululardan geldi: Sadece soyadı benzerliği!
24 parmaklı Demirhan'a devletten sürpriz!24 parmaklı Demirhan'a devletten sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oryantal yılmaz birsen

En Çok Okunan Trend Haberler

Çukur'a bomba transfer! Gizemli karakter ortaya çıkıyor

Çukur'a bomba transfer! Gizemli karakter ortaya çıkıyor

Ünlü damat adayı da Survivor'da!

Ünlü damat adayı da Survivor'da!

Votkadan kaçtı! Yıllardır ormanda yaşıyor

Votkadan kaçtı! Yıllardır ormanda yaşıyor

-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirvede gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ünlü mağazada porno skandalı!

Ünlü mağazada porno skandalı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Yasak aşk cinayetinde katilin eşi konuştu: İlişkimiz cinsel boyuta varmıştı

Yasak aşk cinayetinde ilk duruşma! 'Karşısında durup pantolonunu...'

Yasak aşk cinayetinde ilk duruşma! 'Karşısında durup pantolonunu...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Palu Ailesi'ne bir tepki de Palululardan geldi: Sadece soyadı benzerliği!

'Palu Ailesi'ne bir tepki de Palululardan geldi: Sadece soyadı benzerliği!

24 parmaklı Demirhan'a devletten sürpriz!

24 parmaklı Demirhan'a devletten sürpriz!

Yaptıkları olay yaratmıştı! Son halini paylaştı: Kim benim için dua edecek?

Yaptıkları olay yaratmıştı! Son halini paylaştı

Kıllıocak 'Januhairy' akımı tüm hızıyla devam ediyor

Kıllıocak 'Januhairy' akımı tüm hızıyla devam ediyor

Palu Ailesi'nin hastalığı nedir? Palu Ailesi hakkında yeni bilgi

Palu Ailesi'nin hastalığı belli oldu

Gümüşhane'de milli sporcu cadde ve sokaklarda kayak yaptı

'16 yıldır yapılamadı' dedi, milli kayakçı soluğu sokakta aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.