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Türkiye'nin 'ilk'i Kula Jeoparkı yeniden tescil sürecinde

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.07.2019 08:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk "Avrupa ve UNESCO Jeoparkı" olma özelliği taşıyan Kula Global Jeoparkı, UNESCO heyetine ev sahipliği yaptı.

UNESCO Jeopark denetçileri, Kula Global Jeoparkı'nda incelemelerde bulundu. Türkiye'nin ilk "Avrupa ve UNESCO Jeoparkı" olma özelliği taşıyan Kula Global Jeoparkı, UNESCO heyetine ev sahipliği yaptı. Jeopark denetçileri bölgede 4 gün süren çalışmalarını tamamladı.

Kula Global Jeoparkı'nın, UNESCO tarafından 2014 yılında verilen sertifikası, denetlemeler sonrası hazırlanacak rapora göre uygun görüldüğü takdirde yenilenecek. Kula Global Jeoparkı ile ilgili kararın gelecek yıl açıklanması bekleniyor.

UNESCO Jeopark Denetçisi Alessandra Cassini, gazetecilere yaptığı açıklamada, jeoparkların taş veya kayadan ibaret olmadığını söyledi.

Jeoparkların, topyekun bir proje olduğuna işaret eden Cassini, "Türkiye'de bulunmaktan, buradaki insanlarla tanışmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Jeopark, içerisinde pek çok unsuru barından çok kapsamlı projedir. Kadın kooperatifinde kadınların turizme olan heyecanını gördük. Burada belediyelerin kadın kooperatiflerine olan desteği de bizleri memnun etti." diye konuştu.

4 YIL SONRA YENİDEN DENETLENDİ

Zoltan Barnabas Korbely ise Kula Global Jeoparkı'nın önemli bir potansiyeli barındırdığına dikkati çekti. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da jeoparkın 4 yılda bir denetlendiğini aktardı.

Jeopark turizmini ve özellikle kırsal kalkınmayı önemsediklerine değinen Tosun, "Kula, tarihi ve kültürüyle önemli bir destinasyon. UNESCO markası altında turizmin gelişmesini ve halkımızın bu pastadan daha fazla pay almasını istiyoruz." diye konuştu.

KULA GLOBAL JEOPARKI

Antik Çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Katakekaumene-Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula, yaklaşık 900 kilometrekarelik alanda 80'den fazla volkan konisi ile peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları, taş köprüler ve tarihi evlerin yanı sıra pek çok jeolojik, jeomorfolojik ve doğal mirası bünyesinde barındırıyor.

Kula Global Jeoparkı'nın, Salihli ilçe sınırları da dahil edilerek mevcut alanı 2320 kilometrekareye çıkarıldı. Bu sayede Salihli'de bulunan Adala Kanyonu, Sart Harabeleri, Bin Tepeler Höyük Mezarları, Kurşunlu Kaplıcaları, Artemis Tapınağı ve Gölmarmara Gölü de jeopark ağına dahil olacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
kula jeoparkı Manisa

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