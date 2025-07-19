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Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi! Esen Gök'ün evinde cansız bedeni bulundu

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün evinde cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemelerde kendini asarak intihar ettiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi! Esen Gök'ün evinde cansız bedeni bulundu
Recep Demircan

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'e 36 saattir ulaşamayan arkadaşları harekete geçti. Bakırköy’de oturduğu eve giden arkadaşları site görevlisi tarafından içeri alınmadı. Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından da aranan Esen Gök, çağrılara cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları olayı polise haber verdi. Siteye gelen polis ekipleri çilingir kullanarak daireye girdi.

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi! Esen Gök ün evinde cansız bedeni bulundu 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İçeri giren polis ekipleri. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde kendini asarak intihar ettiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Esen Gök 2019’daki Gazi Koşusu günü gerçekleşen Kadın Binici Koşusu’nda hayalini ilk kez gerçekleştiren isim olmuştu. Spiker Esen Gök, Veliefendi Hipodromu bu ortamın en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. 6 yıldır yarış severlere seslenen Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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