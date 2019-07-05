Türkiye’nin ilk ve tek ‘Su Altı Milli Parkı’ Gökçeada'da

Gökçeada’nın Mavi Koy bölgesinde bulunan ve Türkiye’de ilk ve tek olan Su Altı Milli Parkı, adadaki dalış turizminin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Su altında bulunan balık çeşitliğinin fazlalığı ve avlanma yasağı olan bir bölge olması, dalışseverlerin bölgeye ilgi duymasına sebep oluyor. Gökçeada’da 10 sene önce açılan Gökçeada Dalış Merkezi, su altına ilgi duyan ziyaretçilere dersler ve eğitimler vererek, dalışseverlere Su Altı Milli Parkını keşfetme imkanı sağlıyor.

'ADANIN SU ALTI ÇOK ZENGİN'

Gökçeada Dalış Merkezi yöneticisi Selim Konya, 10 sene önce Gökçeada’da dalış turizmi ile ilgili bir hazırlık olmadığını belirterek, “Bir dalış okulu da yoktu. Bununla ilgili bir arkadaşım bana bir fikir sundu. Benim de kafama yattı. Gökçeada’da 2009 yılında ilk dalış okulunu açtık. Gökçeada Dalış Merkezi olarak bu sene 10. yılımız. 10 yıldır dalış turizmi adına Gökçeada’da iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adanın su altı çok zengin. Biz adanın kuzey kısmındayız. Kuzey kısmındaki bir özellik de şu; Türkiye’nin ilk ve tek Su Altı Milli Parkı burada. Burası 1999 yılında koruma altına alınmış bir bölge. Burada hiçbir şekilde avcılık yaptırılmıyor. Koruma olduğu için çok çeşitli balıkları dalıcılar görebiliyorlar. Burası kayalık bir bölge aynı zamanda. Kayalıklar balıkların yaşam alanı için önemli bir noktadır. Dalıcılar için, Türkiye’deki en büyük sıkıntılardan biri su altına daldıklarında fazla canlılık görememeleri. Ama bizim bu bölgemiz hakikaten çok canlı. Dalıcılarımız, çok balık gördüklerini ve çok iyi olduğunu söylüyorlar. Her geçen yıl dalıcı sayımızı arttırmaktayız” ifadelerini kullandı.