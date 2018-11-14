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Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve hazırlık maçında Ukrayna ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. İsveç maçını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs, Ukrayna maçını ise Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek.

Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

A Milli Takım'ın cumartesi günü İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi müsabakasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görek alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.

A Milli Takım'ın Ukrayna'yla karşılaşacağı hazırlık maçını ise Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Salı günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı Türkiye isveç ukrayna UEFA Uluslar Ligi

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