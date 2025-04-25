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Türkiye’nin keşfedilmemiş 7 gizli şelalesi! Görenleri hayran bırakıyor

Türkiye’nin her bir noktasında birbirinden güzel ve etkileyici manzaralara sahip olan çeşitli yerler bulunmaktadır. Mağaralarından kanyonlarına, tarihi müzelerinden tarihi camilerine, çeşmelerinden göllerine kadar pek çok turistik mekân ülkemizde yer almaktadır. Şelaleler de bu turistik noktalar arasındadır. Ülkemizde henüz keşfedilmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen birden fazla gizli şelale vardır. Peki, Türkiye’nin keşfedilmemiş 7 gizli şelalesi hangileridir?

Türkiye’nin keşfedilmemiş 7 gizli şelalesi! Görenleri hayran bırakıyor
Duygun Sarpasan

Şelale, yüksek bir noktadan gürül gürül akan görüntüsüyle öne çıkan, akış sesiyle insanları kendine hayran bırakan doğal güzelliklerden biridir. Doğanın hem eşsiz hem de çok güzel olduğunu gözler önüne seren şelalelerin kimisinde yüzme imkânı bulunurken kimisinde ise çevresinde konumlanan restoranlarda oturup harika manzaraya karşı bir şeyler yiyip içme imkânı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizin çoğu insan tarafından bilinmeyen gizli şelaleleri de mevcuttur.

Türkiye’nin keşfedilmemiş 7 gizli şelalesi hangileridir?

Türkiye gerek tarihi mekânları gerekse doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve çok sayıda turist tarafından sıklıkla ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke genelinde ise daha önce kimse tarafından görülmemiş olan çeşitli noktalar vardır. Bu noktalardan biri doğal güzellikler sınıfına giren ve gizemli atmosferi ile kendini içine çeken şelalelerdir. Bu şelaleler bünyesinde barındırdığı yemyeşil alanlarla ve kartpostallık görüntüleri ile oldukça dikkat çekicidir. Bu bağlamda Türkiye’nin keşfedilmemiş 7 gizli şelalesi şöyledir:

1. Erikli Şelalesi

Ülkemizin Karadeniz kesiminde Bartın şehrimizde konumlanan bu keşfedilmemiş şelale tam bir doğa harikası olarak kabul edilmektedir. Etrafı yeşilliklerle kaplı olan bu şelaleye yaya olarak ulaşım mümkündür. Özellikle yaz döneminde serinlemek için bu şelalenin suyuna girilebilir ve doğanın tüm güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

2. Mençuna Şelalesi

Yine Karadeniz Bölgesi’nde Artvin şehrimizde bulunan bu şelale hayran edici doğal güzellikleri ile öne çıkmaktadır. Şehrin Arhavi ilçesine yaklaşık olarak 15 kilometrelik bir mesafede konumlanan bu cennet noktasına uzun bir yürüyüş yaparak gidilebilmektedir. Muazzam manzarası ve yemyeşil doğası ile öne çıkan bu nokta da keşfedilmeyi bekleyen noktalar arasındadır.

3. Gizli Cennet Şelalesi

Ülkemizin bir başka gizli şelalesi ise Akdeniz kesiminin batı tarafında Antalya ilimizin Manavgat ilçesinde yer alan ve adı gibi gizli kalmış olan Gizli Cennet Şelalesi’dir. Harika bir doğa manzarasına ev sahipliği yapan bu şelale, özellikle sakin ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için son derece idealdir.

4. Kuzalan Şelalesi

Karadeniz’in Doğu Karadeniz kesiminde Giresun şehrimizde konumlanan bu şelale, bölgenin gizli kalmış doğal güzelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni yeni gün yüzüne çıkmaya başlayan bu noktada kamp, piknik, yürüyüş gibi çeşitli doğa aktiviteleri yapabilirsiniz.

5. Suçtu Şelalesi

Bursa şehrimizde yer alan bu şelale de ülkemizin keşfedilmeyen doğal güzelliklerinden bir tanesidir. Tatlı su kaynakları arasında bulunan bu şelalenin suyundan tadabilmek mümkündür. Harika doğa manzarası ile öne çıkan bu şelale ortalama 40 metrelik bir yükseklikten aşağı doğru dökülmektedir.

6. Kurşunlu Şelalesi

Doğa tutkunları için biçilmiş kaftan özelliği taşıyan bu şelale Antalya bölgesinde konumlanmaktadır. Gizli kalmış bir doğal güzellik alanı olarak karşımıza çıkan bu şelale ortalama 18 metre yükseklikten dökülen muazzam görünümü ile büyüleyici bir nitelik taşımaktadır.

7. Gelin Tülü Şelalesi

Karadeniz’in turistik noktaları arasında bulunan Rize şehrimizde birçok doğal güzellik alanı vardır. Bu şelale de onlardan biri olmakta birlikte yemyeşil alanları ve tertemiz havası ile öne çıkmaktadır. Şelaleden akan su oldukça ince aktığından bu akış gelin tülüne benzetilmiş ve bu yüzden ismi Gelin Tülü Şelalesi olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye şelale
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