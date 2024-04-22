Türkiye'nin konuştuğu olay! Suphiye Orancı olayında usta oyuncu Nilgün Belgün'den bomba açıklama: "Başıma bir şey gelmeyecekse..."

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, DNA testi ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

İkiz kardeşinin dışında iki ablası daha olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, son olarak annesi Suphiye Orancı’ya ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

"4 KEZ HATA YAPILIRSA O ARTIK ZEVKE GİRER"

Anne Suphiye Orancı bulunmuş, ancak bir açıklama yapmak istememişti. Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili birçok yorum yapılırken dikkat çeken bir açıklama da oyuncu Nilgün Belgün'den geldi.

Oyuncu Nilgün Belgün yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Başıma bişey gelmeyecekse; Bir kadın ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı. İlişki ve kararlar iki kişiliktir. Hadi bir kez hata oldu diyelim “bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer” diye bir söz vardır.





