Erkek çocuğunun babası olduğu söylenmişti... İddiaların odağındaki Erol Bey konuştu! "Kızlar isterse..."

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı aramak için geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katılmıştı.

Programda anne Suphiye Orancı hakkında birçok farklı iddia ortaya atıldı. Merak edilen konulardan birisi de Duygu'nun ablası Dilara'nın babasıydı.

Programa katılan bir izleyici açıklaması ile herkesi şaşırtmıştı. Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu ve Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki birinden erkek çocuğu olduğunu iddia etmişti.

Müge Anlı yayınında Erol isimli kişiye ulaştıklarını belirtti. Anlı, Erol Bey'in Suphiye ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve aynı mahallede büyüdüklerini söyledi.

"DAVA AÇABİLİRLER"

Müge Anlı'nın ifade ettiklerine göre, Erol Bey aralarında bir aşk ilişkisi yaşandığına dair iddiaları yalanladı.

Ayrıca kendisinden bir çocuğu olmadığını da sözlerine ekledi. Konu ile ilgili 'Kızlar isterlerse bana da dava açabilir' diyen Erol Bey, araştırılmasını istedi.

Duygu Nebioğlu ise bugünkü yayında yer almadı. Müge Anlı, Duygu'nun konuşulanlardan kötü etkilendiğini ve bu nedenle çıkmak istemediğini dile getirdi.





