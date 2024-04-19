Türkiye'nin konuştuğu olayda bir ünlü isim daha! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun en büyük ablasının babası... 'Ferdi Özbeğen' iddiası...

Açtığı babalık davasında DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı’ya ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına çıkıyor.

Duygu Nebioğlu, bir röportajında “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” demiş bu açıklamanın ardından Uğur Dündar'a babalık davası açıldığı ortaya çıkmıştı.

'DNA SONUCUNA GÖRE...'

Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istemiş ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmında: “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.” ifadelerine yer verildiği öğrenilmişti.

BOMBA İDDİA...

Şarkıcı ve yazar Onur Akay, şu sıralar magazin gündeminden düşmeyen Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarının annesi Suphiye Orancı olayıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Akay, Suphiye Orancı’nın kızlarından Songül’ün babasının, rahmetli şarkıcı Ferdi Özbeğen olduğunu iddia etti. Akay açıklamasında Dilara'nın babasının ise 'Çok özel bir isim' olduğunu dile getirdi.