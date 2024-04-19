Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, 'Ablamın babası 'Uğur Dündar' demişti! Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren 'Yeşilçam iddiası'... "Konu Erol Simavi'lere kadar geldiyse"

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Nebioğlu, son olarak 'Ablamın babası Uğur Dündar' demiş ve ablasının ünlü gazeteciye babalık davası açtığı ortaya çıkmıştı. Uğur Dündar ise hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

'ONUN BABASI YEŞİLÇAM YILDIZI'

Müge Anlı canlı yayınında işlenmeye devam eden konuya dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Telefon bağlantısı ile yayına katılan bir izleyici 'Dilara'nın babası Yeşilçam'ın yıldızı' dedi.

Müge Anlı anne Suphiye Orancı'nın nüfus kaydında beyan ettiği baba adının 'Erol' olduğunu söyledi. Duygu Nebioğlu, Erol diye birini tanımadıklarını ancak

'O dönem gazetede olan kişinin Erol Simavi olduğunu biz öğrendik' dedi.

Canlı yayına bağlanan bir kişi ise nüfustaki baba adı olan Erol isminin mahalleden sevgilisinin hatta ilk çocuğunun babasının olabileceğini söyledi. Suphiye Orancı'nın ilk çocuğunun ise erkek olduğunu dile getirdi.

'KONU EROL SİMAVİ'LERE KADAR GELDİYSE...'

Müge Anlı 'Sen annenin Erol Simavi'yi de mi tanıdığını düşünüyorsun?' diye sordu. Duygu Nebioğlu ise 'Evet. Hatta Erol Simavi Metin Akpınar ve eşiyle birlikte çıkan fotoğraflar var' diyerek yanıt verdi.

Müge Anlı da 'Konu Erol Simavi'lere kadar geldiyse...' diyerek canlı yayında şaşkınlığını dile getirdi.

Canlı yayına bağlanan başka bir izleyici ise 'Suphiye Orancı'nın o dönem Levazım Sitesi'nde oturduğu ve ünlü Yeşilçam yıldızıyla yaşadığını dile getirdi. Müge Anlı 'O dönem orada evi olan 4 isim aklıma geldi bile' dedi.