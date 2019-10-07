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Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğününde dans olayında flaş gelişme

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan baba F.K., anne T.K., amca H.K. ve 3 dansöz, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansöz gözaltına alındı. Aile fertleri, dün sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün de 3 dansöz adliyeye sevk edildi.

Dansçılar, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

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Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünündeki dansöz gözaltına alındıTürkiye'nin konuştuğu sünnet düğünündeki dansöz gözaltına alındı

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Türkiye nin konuştuğu değil, sizin konuştuğunuz
Sizden hayır yok, bari neslinizi bozmayın.
Ne alaka istedikleri gibi eğlenmişler. İstemeyen gitsin evinde otursun.
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