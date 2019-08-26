Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü dünya rekortmenlerinin vazgeçilmez adresi oldu

Son yıllarda bilinirliği hızla artan ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle dikkati çeken Salda Gölü, tatlı su serbest dalış dünya rekoru denemelerinin yeni adresi oldu.

Salda Gölü, geçen yıl ekim ayında dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in 1 dakika 58 saniyede 65 metreyle dünya rekoru kırmasına ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık bir ay sonra ise yine burada dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, 2 dakika 5 saniyede 68 metreye dalarak yeni bir rekora imza attı.

Kısa süre önce de Derya Can, yine Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak kendi rekorunu geliştirdi.

Salda Gölü, bu yönüyle su sporları için önemli bir alan olma özelliği taşıyor.

'SU SPORLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN'

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün turkuaz rengi ve eşsiz güzellikleriyle diğer göllerden ayrıldığını söyledi.

Salda'nın, özellikleri bakımından dünyanın sayılı göllerinden olduğuna dikkati çeken Şenel, son üç yıldır gölün turist akınına uğradığını vurguladı.

Gölün, rekortmenlerin de yeni adresi olduğunu belirten Şenel, "Serbest dalış alanında milli sporcularımız Şahika Ercümen ve Derya Can, burada rekorlara imza attı. Çünkü burası aynı zamanda Türkiye'nin en derin gölü, su sporları için çok önemli bir alan." dedi.