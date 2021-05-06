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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale turistlere kaldı

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf olan turistlerin akınına uğradı. Travertenler üzerinde yürüyen turistler, doğal güzelliğin tadını çıkardı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Tam kapanmadan muaf olan yabancı turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön planda olan 'Beyaz Cennet'e ilgi gösterdi. Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da termal suya girmenin keyfini sürdü. Eşsiz ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

KAPAK PAMUKKALE

Ukrayna'dan gelen turistlerden Tania Tatyana, Pamukkale'nin benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Travertenlerde yürümenin çok farklı bir his olduğunu ifade eden Tatyana, "Türkiye'ye pandemi döneminde tatile geldik. Burası çok güzel bir yer. Hayranlık verici bir ortamı var. Restoranlar paket servis yaparak çalışıyor. Oturup yemek yiyemiyoruz. Eskiye göre burada az turist olduğunu gördük. Ancak tarihi ve doğal yerleri rahatça gezebilir çok güzel fotoğraflar çekilebiliyor" dedi.
Rusya'dan gelen Svetlana Zilvova ise, "Pamukkale'ye hayran kaldım. Arkadaşımla buraya geldim. Pandemi nedeniyle önlemler üst seviyede. Doğal güzelliğin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Pamukkale
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