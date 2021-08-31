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Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi

31.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020'de madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı ise 35 oldu

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı.

Tokyo 2020'nin yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Japonya'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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