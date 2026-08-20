Türkiye'nin sonuncusu sınıf atladı! 12 il arasında tek başına yer aldı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Norm Kadro Kütüğünde B-6 kategorisinde bulunan Düzce Belediyesi, bir basamak yükselerek B-7’ye çıktı.

Düzce Belediyesi, bu sınıf yükselmesi ile birlikte daha geniş kadro ve teşkilat kapasitesine kavuşmuş oldu.

"ÇALIŞMALARIMIZ MEYVESİNİ VERİYOR"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Düzce sınıf atladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın ‘Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği’nde yer alan sınıflandırmaya göre Düzce; 2025 yılı gelişmişlik verileri kapsamında B-6 sınıfından B-7 sınıfına yükseldi. Çalışmalarımız meyvesini veriyor, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediyesi, 2024 yılında da B5 kategorisinden B6 kategorisine yükselme başvurusu yapan 12 il arasında kabul edilen tek il olmuş ve kadro derinliği ile yıllık gelirini 100 milyon lira artırmıştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır