Türkiye’nin toprağı sıkınca servet fışkıran şehri belli oldu!

Bölgede yaygın olarak çıkarılan kalker (kireçtaşı), çimento üretimi ve altyapı projelerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

Dayanıklılığı ve estetik görünümüyle öne çıkan Adana mermeri ise hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda talep görüyor. Bu iki kaynak, inşaat sektörünün sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunuyor.

"POTANSİYEL HENÜZ TAM KULLANILMIYOR"

Uzmanlara göre Adana’daki maden çeşitliliği yalnızca mevcut üretimle sınırlı değil. Alüminyum üretiminde kullanılan boksit gibi stratejik madenlerin de bölgede tespit edildiği, ancak bazı rezervlerin henüz tam kapasiteyle işletilmediği ifade ediliyor. Bu durum, kent için önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

İSTİHDAM VE İHRACATA GÜÇLÜ KATKI

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre, Kentte faaliyet gösteren maden ocakları ve işleme tesisleri, binlerce kişiye istihdam sağlarken Türkiye’nin ihracat gelirlerine de katkıda bulunuyor. Yeni teknolojiler ve planlanan yatırımlarla birlikte Adana’nın yer altı kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

MİLLİ MADEN HAMLESİ İLE YENİ DÖNEM

Adana’nın sahip olduğu doğal zenginliklerin, Türkiye’nin 'Milli Maden Hamlesi' kapsamında daha etkin değerlendirilmesi bekleniyor. Uzmanlar, doğru planlama ve sürdürülebilir üretimle kentin hem bölgesel hem de ulusal ekonomideki rolünün daha da güçleneceğine dikkat çekti.