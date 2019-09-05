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Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.09.2019 07:39 | Son Güncelleme

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Türkiye'nin yarı finaldeki Polonya oldu. Sırbistan da İtalya ile eşleşti.

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçları tamamlandı.

Hollanda'yı 3-0'lık skorla eleyen Türkiye'nin yanı sıra son şampiyon Sırbistan, İtalya ve Polonya son 4 takım arasına girdi.

Türkiye'nin yarı finaldeki Polonya oldu. Sırbistan da İtalya ile eşleşti. Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Yarı final karşılaşmaları 7 Eylül'de oynanacak.

Çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

Sırbistan-Bulgaristan: 3-0

İtalya-Rusya: 3-1

Türkiye-Hollanda: 3-0

Polonya-Almanya: 3-2

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2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye polonya sırbistan İtalya

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