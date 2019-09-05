Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçları tamamlandı.
Hollanda'yı 3-0'lık skorla eleyen Türkiye'nin yanı sıra son şampiyon Sırbistan, İtalya ve Polonya son 4 takım arasına girdi.
Türkiye'nin yarı finaldeki Polonya oldu. Sırbistan da İtalya ile eşleşti. Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Yarı final karşılaşmaları 7 Eylül'de oynanacak.
Çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:
Sırbistan-Bulgaristan: 3-0
İtalya-Rusya: 3-1
Türkiye-Hollanda: 3-0
Polonya-Almanya: 3-2
Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
Gustavo ve Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'dan gövde gösterisi! Falcao coşkusu
Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi
G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!
Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu
Forvetler yüzleri güldürdü
Osmanlıspor kampa girdi
Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
Ünal Karaman, Şenol Güneş'i yakaladı
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
BB Erzurumspor’dan 3 transfer
Lukaku'dan ırkçılık tepkisi
Skrtel gitti, Kjaer geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum