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Türkiye Norveç maç bileti nereden alınır? İşte bilet fiyatları…

04.10.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası elemelerinde G Grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la yarışan A Millî Futbol Takımımız, 8 Ekim 2021 Cuma günü Norveç'i Kadıköy'de ağırlayacak. Türkiye-Norveç maçı öncesi bilet fiyatları da merak konusu oldu.

Türkiye Norveç maç bileti nereden alınır? İşte bilet fiyatları…

Kadıköy’de oynanacak Türkiye-Norveç maçı öncesi TFF’den yapılan açıklamaya göre stadyuma kapasitenin yarısı kadar seyirci alınacak. Türkiye-Norveç maçının bilet satışı ise 5 Ekim Salı günü başlayacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇININ BİLETİ NE ZAMAN SATILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Türkiye-Norveç maçının biletleri ilk başta Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Biletlerin genel satışına da yoğun ilgi gösteriliyor. Stat kapasitesinin yarısı oranında seyirci alınacak mücadelenin genel bilet satışı da 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Passolig Gişeleri'nden alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmıyor.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100 Türk lirası, 2. kategori için 35 Türk lirası ve 3. kategori için 15 Türk lirası olarak belirlendi.


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Norveç Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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