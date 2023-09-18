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Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Peru maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları büyük karşılaşmaya hazır

18.09.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Peru voleybol maçı canlı olarak ekrana gelecek. Olimpiyat elemelerinde Japonya'da oynanan B grubunda mücadele eden Filenin Sultanları bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Peru maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Peru voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden Filenin Sultanları, Proto Riko'yu 3-0 yenmiş, Bulgaristan'ı ise 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı. Şimdi gözler Türkiye Peru maçına çevrildi. İşte Türkiye Peru maçının canlı yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saati...

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TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Peru voleybol maçı 19 Eylül 2024 Salı günü saat 07.00'de başlayacak.

Türkiye Peru voleybol mücadelesi Japonya'da oynanacak.

TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Peru voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

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