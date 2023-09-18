Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Peru maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları büyük karşılaşmaya hazır

Türkiye Peru voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden Filenin Sultanları, Proto Riko'yu 3-0 yenmiş, Bulgaristan'ı ise 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı. Şimdi gözler Türkiye Peru maçına çevrildi. İşte Türkiye Peru maçının canlı yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saati...
Türkiye Peru voleybol maçı 19 Eylül 2024 Salı günü saat 07.00'de başlayacak.
Türkiye Peru voleybol mücadelesi Japonya'da oynanacak.
Türkiye Peru voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika