Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda? Türkiye Portekiz milli maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte A Milli Takım kadrosu!

İlgiyle takip edilen Türkiye Portekiz maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın tarihi araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu 2. sırada bitirmiş olan A Milli Takım'ın Play-Off maçları için aday kadrosu Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlendi. A Milli Takım, ilk olarak Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 24 Mart'ta gerçekleşecek ve saat TSİ 22.45'te başlayacak. A Milli Takım'a davet edilmiş olan oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Aynı zamanda yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da katılacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU NASIL OLDU?

A Milli Takım aday kadrosu merak konusu oldu. Stefan Kuntz'un belirlemiş olduğu aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Sinan Bolat (Gent), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük),

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille).

