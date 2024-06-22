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Türkiye - Portekiz maçında ilginç an! Bir anda sahaya atladı

22.06.2024 20:49
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Türkiye - Portekiz karşılaşmasında küçük bir taraftar, Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi. Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi.

Türkiye - Portekiz maçında ilginç an! Bir anda sahaya atladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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ÇOCUĞU KIRMADI

Müsabakanın 68. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti. Ronaldo çocuğun isteğini kırmadı ve onunla fotoğraf çekildi. Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp sahadan çıkardı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Portekiz a milli futbol takımı
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