Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Rusya maçını canlı yayınlayacak kanal belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - Rusya maçının Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı en sonunda belli oldu. Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye - Rusya maçının yayınlanacağı kanal netleşti.
TÜRKİYE - RUSYA MAÇINI HANGİ KANAL CANLI YAYINLAYACAK?
Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı, TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan Türkiye - Rusya maçı için, TRT devreye girdi ve naklen yayın hakkını satın almak için girişimlerde bulundu.
Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçından yaklaşık 2 saat önce, TRT ile UEFA yetkilileri bir araya gelerek naklen yayın konusunu görüşmeye başladılar.
Yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye - Rusya maçını TRT'nin yayınlayacağı kesinleşti.
Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı, saat 21:45'te başlayacak.
TRT GENEL MÜDÜRÜ DE DUYURDU
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli takıma desteklerinin tam olduğunu ve Türkiye - Rusya maçının canlı yayınını yapacaklarını ifade etti.
Her zaman ve her şartta arkasında durmaktan onur duyduğumuz A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında bu akşam sahaya çıkıyor.@trt1 ekranlarındaki müsabakada Rusya ile karşılaşacak olan ay yıldızlı ekibimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/0ZANO4MqzZ— ibrahim eren (@ibrahimeren) 7 Eylül 2018
TÜRKİYE'NİN RUSYA 11'İ BELLİ OLDU
Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın Rusya karşısında sahaya çıkacağı 11 de belli oldu.
Milliler sahaya; Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'i ile çıkacak.
FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi
''Milli takım benim için bitti''
Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti
Belhanda'da flaş gelişme
Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor
Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor
UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı
Carolyn Radford futbol milyarderi
Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı
Okuyucu Yorumları 5 yorum