Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Rusya maçını canlı yayınlayacak kanal belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - Rusya maçının Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı en sonunda belli oldu. Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye - Rusya maçının yayınlanacağı kanal netleşti.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇINI HANGİ KANAL CANLI YAYINLAYACAK?

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı, TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan Türkiye - Rusya maçı için, TRT devreye girdi ve naklen yayın hakkını satın almak için girişimlerde bulundu.

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçından yaklaşık 2 saat önce, TRT ile UEFA yetkilileri bir araya gelerek naklen yayın konusunu görüşmeye başladılar.

Yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye - Rusya maçını TRT'nin yayınlayacağı kesinleşti.

Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı, saat 21:45'te başlayacak.

TRT GENEL MÜDÜRÜ DE DUYURDU

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli takıma desteklerinin tam olduğunu ve Türkiye - Rusya maçının canlı yayınını yapacaklarını ifade etti.