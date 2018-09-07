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Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Rusya maçını canlı yayınlayacak kanal belli oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Uzun süredir yayıncısı bulunmayan ve son ana kadar da hangi kanalda yayınlanacağı belirsizliğini koruyan Türkiye - Rusya maçının kanalı belli oldu. Türkiye - Rusya mücadelesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak. Türkiye - Rusya maçını hangi kanalın yayınlayacağına dair tüm detaylar haberimizde...

Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Rusya maçını canlı yayınlayacak kanal belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - Rusya maçının Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı en sonunda belli oldu. Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye - Rusya maçının yayınlanacağı kanal netleşti.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇINI HANGİ KANAL CANLI YAYINLAYACAK?

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı, TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan Türkiye - Rusya maçı için, TRT devreye girdi ve naklen yayın hakkını satın almak için girişimlerde bulundu.

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçından yaklaşık 2 saat önce, TRT ile UEFA yetkilileri bir araya gelerek naklen yayın konusunu görüşmeye başladılar.

Yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye - Rusya maçını TRT'nin yayınlayacağı kesinleşti.

Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı, saat 21:45'te başlayacak.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

TRT GENEL MÜDÜRÜ DE DUYURDU

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli takıma desteklerinin tam olduğunu ve Türkiye - Rusya maçının canlı yayınını yapacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN RUSYA 11'İ BELLİ OLDU

Öte yandan A Milli Futbol Takımımızın Rusya karşısında sahaya çıkacağı 11 de belli oldu.

Milliler sahaya; Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'i ile çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yani ne diyicem bilemiyorum türkiye macini vericek kanal saat 9.30 olmus belli degil su baska ulkede yoktur kendi milli macimizi bile komik bi sekilde hangi kanalda diye ogrenmeye calisiyoruz son dakikaya kadar icler acisi bi durumdayiz ne diyim :))) iyi seyirler türkiye
yazıklar olsun ya bu kadar zor mu ulusal bi kanal herşeye harcama yapan her mitinge canlı yayın araçları yollayan kanal son dakika da maçı yayınlama kararı alarak insanların kendisine minettar olmasını bekliyor ya... siz O savunduğunuz inançları yaşamıyorsunuz EYY TRT!!!
ülkede milli maç var yayıncı kuruluş son dakikada belli okuyor.yok böyle bir şey.avrupa ve milli maçlar açık kanaldan verilmelidir.
bu kadar mı düştük ki kanal bulamıyoruz
ulan bi maçı bile yayınlamaktan kaçındınız yazıklar olsun
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