Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

A Milli Futbol Takımımızın Rusya ile oynadığı mücadelede Trabzonlu futbolseverlerden ilginç bir tepki geldi. Trabzon Medical Park Stadı’nda TFF'yi protesto eden bir pankart açıldı.

Karşı tribünlerden açılan İngilizce pankartta, "Share Together: Shame Forever, Match Fixing is Supported by Turkish Football Federation" ifadeleri yer aldı. (Türkçesi: Birlikte Paylaşalım: Sonsuza kadar utanç. Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir)

Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı sloganı "Share Together - Birlikte Paylaşalım" idi.

Açılan bu pankart, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

