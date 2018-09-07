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Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile karşı karşıya gelirken tribünlerde şok bir pankart dikkat çekti. Açılan pankartta TFF'nin şikeyi desteklediğine dair ifadelerin kullanılması, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

A Milli Futbol Takımımızın Rusya ile oynadığı mücadelede Trabzonlu futbolseverlerden ilginç bir tepki geldi. Trabzon Medical Park Stadı’nda TFF'yi protesto eden bir pankart açıldı.

Karşı tribünlerden açılan İngilizce pankartta, "Share Together: Shame Forever, Match Fixing is Supported by Turkish Football Federation" ifadeleri yer aldı. (Türkçesi: Birlikte Paylaşalım: Sonsuza kadar utanç. Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir)

Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığı sloganı "Share Together - Birlikte Paylaşalım" idi.

Açılan bu pankart, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi pankart

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