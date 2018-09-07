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Türkiye - Rusya maçında sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemedi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2018 23:29 | Son Güncelleme

Milli takımda sakatlık şoku yaşanıyor. Galatasaray'da iyileşme sürecini tamamlayan Serdar Aziz, milli takımda sakatlanarak oyundan çıktı.

Türkiye - Rusya maçında sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemedi

Rusya’ya karşı beraberlik golümüzü atan Serdar Aziz dakikalar sonra sakatlık yaşadı.

Tecrübeli stoper ilk yarının son dakikasında Rusya’nın atak yaptığı sırada pozisyonu önlemeye çalışırken yaşadığı sakatlık nedeniyle 2.yarıya çıkamadı.

Lucescu, 2.yarıda Serdar’ın yerine oyuna Kaan Ayhan’ı sürdü.

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a milli futbol takımı Türkiye UEFA Uluslar Ligi serdar aziz

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bi iyilesmedin gittin serdar
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