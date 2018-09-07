Türkiye - Rusya maçında sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemedi

Rusya’ya karşı beraberlik golümüzü atan Serdar Aziz dakikalar sonra sakatlık yaşadı.
Tecrübeli stoper ilk yarının son dakikasında Rusya’nın atak yaptığı sırada pozisyonu önlemeye çalışırken yaşadığı sakatlık nedeniyle 2.yarıya çıkamadı.
Lucescu, 2.yarıda Serdar’ın yerine oyuna Kaan Ayhan’ı sürdü.
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