TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI! Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Avrupa'nın en büyüğü!

Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı olarak ekrana geldi. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kayıpsız ilerleyen Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-2 mağlup etti. İtalya galibiyet sonrasına Sırbistan ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibi 3 - 2 mağlup ederek CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. Türkiye Sırbistan voleybol final maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte, Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayın saati, kanalı

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 21.00'de başladı.

Karşılaşma Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynandı.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı, TRT1'den canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi.

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI YAYINI İÇİN FREKANS BİLGİSİ

TRT HD Türksat frekans bilgisi:

Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4

FİLENİN SULTANLARI MÜTHİŞ BİR BAŞARI ELDE ETTİ

Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.

FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale yükseldi. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında final oynamış ve iki maçı da kaybetmiştik.

