TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Sırbistan maçı nerede oynanacak, saat kaçta? Filenin Sultanları galibiyet için sahada

Türkiye Sırbistan voleybol maçı yakından takip ediliyor. Filenin Sultanları ilk etapta Güney Kore ile karşı karşıya gelmişti. FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Güney Kore ile Antalya'da karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ay Yıldızlı Milliler şu sıralar Sırbistan karşısında mücadele veriyor. İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle ekranı...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı 1 Haziran Perşembe günü saat 20:00’ de başladı.

Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

GÜNEY KORE'YE KARŞI 3-0'LIK ÜSTÜNLÜK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakaya her iki takım da iyi başladı. İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi.

