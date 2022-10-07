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Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı şifreli mi şifresiz mi?

07.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Voleybol Şampiyonası takipçileri Sırbistan Türkiye voleybol maçı saati ve gününü araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Filenin Sultanları çeyrek finale adını yazdırdı. Şimdi ise karşılarında Sırbistan rakipleri duruyor. Peki Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Sırbistan Türkiye voleybol maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı şifreli mi şifresiz mi?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı için geri sayım başladı. Başarısına başarı katan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da yenip yoluna devam etmeyi hedefliyor. Türkiye Sırbistan maçı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Sırbistan Türkiye voleybol maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü oynanacak. Saat 18.30'da başlayacak olan maç TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE 2. TUR MAÇLARI SONLANIYOR

Türkiye ABD maçı 7 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Grubun son maçı Türkiye Sırbistan arasında 8 Ekim 2022 tarihinde belli olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu'nu 4 galibiyet 1 mağlubiyetle lider tamamladı. Son 16 grubunda ise Milliler, ilk iki maçında Kanada ve Almanya karşısında 3-0'lık skor yaptı.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Simge Aköz
Cansu Özbay
Saliha Şahin
Hande Baladın
Meliha İsmailoğlu
Elif Şahin
Meryem Boz
Eda Erdem
Ayçin Akyol
Derya Cebecioğlu
Zehra Güneş
Aylin Acar
İlkin Aydın
Ebrar Karakurt


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