Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı şifreli mi şifresiz mi?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı için geri sayım başladı. Başarısına başarı katan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da yenip yoluna devam etmeyi hedefliyor. Türkiye Sırbistan maçı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Sırbistan Türkiye voleybol maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü oynanacak. Saat 18.30'da başlayacak olan maç TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE 2. TUR MAÇLARI SONLANIYOR

Türkiye ABD maçı 7 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Grubun son maçı Türkiye Sırbistan arasında 8 Ekim 2022 tarihinde belli olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu'nu 4 galibiyet 1 mağlubiyetle lider tamamladı. Son 16 grubunda ise Milliler, ilk iki maçında Kanada ve Almanya karşısında 3-0'lık skor yaptı.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Simge Aköz

Cansu Özbay

Saliha Şahin

Hande Baladın

Meliha İsmailoğlu

Elif Şahin

Meryem Boz

Eda Erdem

Ayçin Akyol

Derya Cebecioğlu

Zehra Güneş

Aylin Acar

İlkin Aydın

Ebrar Karakurt



