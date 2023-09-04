Türkiye Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? CEV 2023 Avrupa şampiyonu kim oldu? İşte Avrupa'nın en büyüğü!

Türkiye Sırbistan maç skoru gecenin en merak edilen konuları arasında yerini aldı. Nefeslerin tutularak izlendiği maçta galip gelen taraf Filenin Sultanları oldu. Merak edilen bir diğer konu ise 'Türkiye Sırbistan maçı nerede oynanıyor?' sorusu oldu. Belçika'nın Brüksel şehrinde oynanan ve heyecanın bir an olsun dinmediği Türkiye Sırbistan voleybol final maçında, maçın akıbeti yine son sette son sayılarda belli oldu. İşte Türkiye Sırbistan maç skoru...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Takım oyunlarında Avrupa'da ilk kez finale kalan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

İlk seti 27-25'lik skorla Sırbistan'a veren Türkiye, ikinci seti 25-21 alarak 1 - 1 beraberlik sağladı.

Üçüncü sette Sırbistan 25-22 ile üstünlüğü tekrar alırken, 4. sette milliler 25-22 kazanarak maçı final setine taşıdı. Dördüncü ve Final seti olan sette Filenin Sultanları Sırbistan'ı 15-13 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

CEV 2023 AVRUPA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

CEV 2023 Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan final maçında

Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin Sırbistan'ı geriden takip ettiği maçta final setine gidildi.

sette A Milliler 25-22 kazanarak maçı final setine taşıdı. Dördüncü ve Final seti olan sette Filenin Sultanları Sırbistan'ı 15-13 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!

Türkiye Sırbistan voleybol final maçı 2- 2 beraberlikle son sete gitti. 5 set oynanan maçta geriden gelen Türk Milli Takımı, Sırbistan'ı 3 - 2 mağlup ederek CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.





