Mynet Trend

Türkiye sularında ilk kez görülen balığa 'Fenerbahçe' adı verildi!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 13.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından İskenderun Körfezi'nde yapılan araştırmalarda, Türkiye sularında ilk kez görülen bir balık cinsine, sarı lacivert deseninden dolayı "Fenerbahçe" adı verildi.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, bilimsel adı "Pomacanthus imperator" olan balığa, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü projesi kapsamında, İskenderun Körfezi'nde yapılan araştırmalar sonucu rastlandığını anlattı.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Bu balığın daha çok tropik denizlerde yaşayan bir balık türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, balığa Türkiye suları ve denizlerinde ilk kez rastlandığını söyledi.

Küresel iklim değişikliği ve Akdeniz'in ısınmasıyla tropik denizlerde yaşayan canlıların Süveyş Kanalı üzerinden bu bölgelere giriş yaptığını tespit ettiklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

'FENERBAHÇE BALIĞI'

"Akdeniz'in ısınması Türkiye denizlerine doğru bir göç oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak Kızıl Deniz'den gelen birçok balık buralara giriş yapıyor. Bu da en son tespit ettiğimiz "Pomacanthus imperator" olarak bilinen balıktır. Akvaryum tarzı bir balıktır. Bunun gibi daha önce de papağan balığı ve aslan balığı kayıtlarını verdik. Bu da o tarzlar gibi renkli, gösterişli bir balıktır. Bunun herhangi bir zehirli etkisi görülmemektedir. Biz buna Fenerbahçe formasına benzediği için Fenerbahçe adını vermeyi uygun gördük. Tarım ve Orman Bakanlığına da bildirerek Türkiye denizlerinde yeni bir tür olarak 'Fenerbahçe' balığı görülmüş ve kayıtlara geçmiş oldu."

'DALIŞ TURİZMİ İÇİN UYGUN BİR TÜR'

İskenderun Körfezi'nin çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan bir yer olduğunu aktaran Turan, buranın adeta bir akvaryuma dönüşmeye başladığını ifade etti.

Ortalama bir kilogram ağırlığında ve 31 santimetre uzunluğundaki "Fenerbahçe" adı verilen balığın da dalış turizmi için uygun bir tür olduğuna dikkati çeken Turan, şunları söyledi:

"Bu mercan resiflerinin olduğu yerlerde beslenen bir balık. Ekolojik olarak Türkiye denizlerinde ne gibi bir sonuçlar doğurur, bunu zaman içerisinde göreceğiz. TAGEM projesi kapsamında bunları da araştırıyoruz. Bunların ekosisteme dayalı yönetimini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları da bakanlık projemiz içerisinde rapor ettik ve bildirdik. Balığın Akdeniz'de görüldüğü ve adının Fenerbahçe olduğu, uluslararası bilim dergisi Natural and Engineering Sciences tarafından yayın aşamasında kabul edildi. Yayın sonrası bu balığı 'Fenerbahçe' adıyla uluslararası literatüre kazandırmış olacağız."
(AA)

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı!Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı!
Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe balık iskenderun

En Çok Okunan Trend Haberler

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
neden Ankaragücü değilde Fenerbahçe ismi konuluyor amaç nedir başka isim mi bulamadınız mavi sarı renk dünyada sadece Fenerbahçe yi mi temsil ediyor hangi zihniyetle kim alıyor bu karalari...
Fenerbahçe'den izin alınmış mı acaba?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay arşivinden Sakarya Meydan Muharebesi'nin az bilinen fotoğrafları

Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı!

Moğollardan kalma 2 ton ağırlığında mancınık güllesi bulundu

Moğollardan kalma! Tam 2 ton ağırlığında

Marketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke etti

Marketten ekmek aldı, içinden çıkan şoke etti

Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

Nesli tükenmek üzere! Böyle bulundu

Mucize Doktor dizisi için Tohum Otizm Vakfı ve MF Yapım güçlerini birleştirdi! Savant otizm nedir?

Mucize Doktor otizme dikkat çekti!

Delikanlı sözler: En harbi delikanlı sözler

Delikanlılık üzerine söylenmiş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.