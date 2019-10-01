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Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ve jiletli tel çekiliyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 01.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

Hatay'da Suriye'den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan beton blokların üzerine ek olarak yüksek güvenlik amacıyla panel çit ve jiletli tel çekiliyor.

Türkiye-Suriye sınırına yüksek güvenlikli panel çit ve jiletli tel çekiliyor

Kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığında olan beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor.

4 AYDA TAMAMLANACAK

Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve 2 metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor. Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise 3 sıra jiletli tel çekiliyor. Duvarların monte çalışmasının yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

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ALTINÖZÜ’NDEKİ SINIR HATTINDA ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde, 6 ay önce başlayan çalışma tamamlandı. Hacıpaşa Mahallesi’nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi. Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
türkiye-suriye sınırı beton blok jilet tel

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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mayinlari neden tdmizlediniz
Bunu 4.000.000 insan yurda girdikten sonra düşünüp harekete geçirmek ?
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