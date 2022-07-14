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Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çeyrek Finalleri

14.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tayland voleybol maçı için nefesler tutuldu. A Milli Türkiye Voleybol Takımımız bu akşam Milletler Ligi Çeyrek Finalleri kapsamında Tayland'la oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Performanslarıyla herkesin göğsünü kabartan Türkiye voleybol takımı Tayland karşısında yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çeyrek Finalleri

Türkiye Tayland voleybol çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. Milletler Ligi Çeyrek Finalleri kapsamında bu akşam Türkiye voleybol takımımız zorlu ekip Tayland ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz yarı final yolunda Tayland'ı yenip rahat bir nefes almak istiyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Türkiye bu akşam Tayland ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Tayland maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

MİLLİLERİMİZİN HEDEFİ ALTIN MADALYA

2018 yılındaki Milletler Ligi finalinde Amerika Birleşik Devletleri’ne 3-2 yenilerek altın madalyayı kıl payı kaçıran Ay-yıldızlılar, gümüş madalya kazanmıştı. Türkiye, 2021'de ise üçüncülük maçında Japonya'yı yenerek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Ay-yıldızlıların şimdiki hedefi altın madalyaya uzanmak.

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