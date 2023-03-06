Türkiye'yi terk eden Tolga Karel'den seçim yorumu! "Bu zor süreçte..."

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp 2017 yılında Amerika'ya yerleşen ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçisi olduğunu dile getiren Tolga Karel bu sefer de seçim yorumuyla dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söyleyen Karel, "Dünya, savaş, depremler ve ekonomik krizlerle boğuşurken bu zor süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu göreve devam etmesi zaten apaçık ortadadır. Zira Türk halkının da kendine yakışan en doğru kararı sandıkta vereceğini tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

Tolga Karel ayrıca makam ve mevkilerin geçici olduğu söyleyip Hizmetlerse Allah rızası ve Allah sevgisi içindir" yorumunda bulundu.

