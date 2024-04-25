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  4. Türkiye'yi terk etmişti! 5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den aşk pozu

Türkiye'yi terk etmişti! 5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den aşk pozu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 16:22
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Oğuz karakteri ile hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel, kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Beşinci kez baba olmaya hazırlanan Karel, eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaştı.

Türkiye'yi terk etmişti! 5. kez baba olmaya hazırlanan Tolga Karel'den aşk pozu

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Karel kendine Amerika'da bambaşka bir hayat kurdu.

tolga karel 2

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi geldi. Ünlü ismin 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

tolga karel çocukları

EŞİNE ROMANTİK KUTLAMA

Yeniden baba olmaya hazırlanan Tolga Karel son olarak sosyal medya hesabından hamile eşi Sarah Scott'un yeni yaşını romantik sözlerle kutladı.

karel eşi

Tolga Karel eşi Sarah Scott'un doğum gününü "Yaş senin için sadece bir rakam, doğum günün kutlu olsun bir yıl daha gençleşelim. Önümüzde daha nice harika yıllar olsun. Sen paha biçilemezsin ve hayatın bir nimetisin, doğum günün kutlu olsun güzel eşim ve şimdiye kadarki en şefkatli annenin doğum günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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Tolga Karel Oyuncu karakteri
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