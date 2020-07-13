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  4. Türkiye’de bir ayda 50 bin cihaz istenmeyen anlık bildirimle karşılaştı

Türkiye’de bir ayda 50 bin cihaz istenmeyen anlık bildirimle karşılaştı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Artem Lebedev: - "Bu tehdit yeni olarak kabul edilebilir. İyi haber ise bu tehditten kurtulmanın kolay olması. Kullanıcılar kodlama becerisine gerek duymadan, tarayıcı ayarlarına erişerek veya cihazlarına bir güvenlik çözümü kurarak bunları engelleyebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky’nin mayıs 2020’de Türkiye’de engellediği tehditler üzerine yaptığı analizde, 50 bin 925 kullanıcının istenmeyen anlık bildirimlere maruz kaldığı görüldü.

Kaspersky açıklamasına göre, ülkede mayıs ayında toplam 390 bin 268 anlık bildirimin gösterilmesi engellendi.

İstenmeyen bildirimler zararlı yazılım olarak nitelendirilemeseler de teknik açıdan istenmeyen nesneler şeklinde tanımlanıyor. Aslen kullanıcılara son haberleri hızla iletmek için tasarlanan bu araçlar günümüzde web sitesi ziyaretçilerinin cihazlarını istenmeyen reklamlarla ve tehlikeli web sitelerine yönlendiren bağlantılarla dolduruyor. Bunun için çeşitli yollarla kullanıcıların anlık bildirimlere abone olması sağlanıyor.

Örneğin, kullanıcının yaptığı başka bir işlem abonelik onayı olarak kabul ediliyor. Kullanıcılar bu şekilde farkında olmadan reklamlara abone oluyor, kaynağını bilmedikleri rahatsız edici mesajlara maruz kalıp bunlardan kurtulamıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Artem Lebedev, saldırıya uğrayan kullanıcı sayısının yüksek olmasını tüm dünyada görülen bir trendin parçası olarak yorumlayarak, "Zararlı yazılım olarak sınıflandırılamayan ve ‘gri bölgede’ kalan bu istenmeyen programların daha sık kullanıldığını görüyoruz. 2015’ten bu yana, tespit edilen istenmeyen anlık bildirimlerin sayısı sürekli artıyor. Bazı ülkelerde bu sayı on binlere varıyor. Bu tehdit yeni olarak kabul edilebilir. İyi haber ise bu tehditten kurtulmanın kolay olması. Kullanıcılar kodlama becerisine gerek duymadan, tarayıcı ayarlarına erişerek veya cihazlarına bir güvenlik çözümü kurarak bunları engelleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

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