YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Türkiye'de dil eğitimi alan Afrikalı 3 arkadaş, Hatay'daki depremzedelere desteğe koştu

Türkiye'de dil eğitimi alan Afrikalı 3 arkadaş, Hatay'daki depremzedelere desteğe koştu

06.04.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de üniversite sınavlarına hazırlanan Burkina Fasolu 3 arkadaş, Türkiye'ye minnet borcunu ödemek için Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Hatay'da gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor.

Ahmet Tall (23), Abdulhamidu Dicko (21) ve İbrahim Kabore (20), lise öğrenimlerini tamamladıktan sonra daha iyi bir eğitim almak için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Bölgede faaliyet gösteren bir vakıf aracılığıyla Türkiye'ye gelen Afrikalı arkadaşlar, 2 yıl önce İstanbul'a yerleşti.

Burada Türkçe eğitimi alan Tall, Dicko ve Kabore, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından üniversite sınavlarına girecek.

Üç arkadaş, üniversite eğitimlerinin ardından ülkelerinde çalışmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen 3 arkadaş, yemek pişirme ve dağıtma çalışmalarında görev alıyor.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORLAR

Tall, AA muhabirine, deprem bölgesinde yaşananlara duyarsız kalmamak adına bölgeye geldiklerini söyledi.

Türk halkına yardımcı oldukları için kendisini iyi hissettiğini belirten Tall, "Türkiye'de okuduğumuz için onlara teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin vesilesiyle eğitim görüyoruz. Hepimiz İslam kardeşleriyiz. Depremzedelerin hissettiğini biz de hissediyoruz, ondan dolayı deprem bölgesine geldik. Türkiye bize kapılarını açtığından dolayı gelecek zamanda da bizim kalbimizde kalacak." diye konuştu.

"MİNNET BORCUMDAN DOLAYI YARDIM EDİYORUM"

Dicko da Türk halkını "kardeş" gibi gördükleri için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

İnsanlara yardım etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Dicko, şöyle devam etti:

"Evler yıkıldı. Bazı insanlar çok zengindi ama şimdi hiçbir şeyleri yok. Biz de vakıfla yardım etmek için buradayız. Benim param yok, yardımda bulunmak için ama çalışma gücüm var. Onlara yemek veriyoruz, çocuklar gelip oynuyorlar. Biz kardeşiz çünkü kardeşten birine bir şey olursa onlara yardım etmek gerekiyor. Türkiye bize yardım etti, Afrika'dan buraya geldik. Misafir gibiyiz. Onun için depremde çok üzüldüm. Ben de çalışmak için buraya geldim. Türkiye'ye minnet borcumdan dolayı yardım ediyorum. Ben bunu bir borç gibi görüyorum çünkü Türkiye'ye bana yardım etti, ben de onlara yardım ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAntalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da ağaca çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 2 çocuk yaralandıKonya'da ağaca çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 2 çocuk yaralandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Burkina Faso Afrika yardım

Hatay Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Çolakoğlu eczanesi
Antakya-defne
Aydın eczanesi
Antakya-defne
Çınar eczanesi
Antakya-defne
Sema eczanesi
Antakya-defne
Yeşilpınar eczanesi
Antakya-defne
Neşem eczanesi
Antakya-defne
Alkan eczanesi
Arsuz
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.