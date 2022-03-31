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"Türkiye'nin En İyi İşverenleri" ödülünde birincilik Turkcell Global Bilgi'nin oldu

31.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar: - "Eşsiz çalışan deneyimi uygulamalarımız ile çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu için aksiyonlar alıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" ve "Best Workplaces for Millennials" kategorilerinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" ve "Best Workplaces for Millennials" kategorilerinde çalışan odaklı kurum kültürü ve insan kaynakları alanındaki yenilikçi uygulamaları sayesinde ilk sıraya yerleşerek 5 bin ve üzeri çalışan sayısı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, Turkcell Global Bilgi'nin, "çalışanlarına ve müşterilerine eşsiz bir dijital deneyim yaşatmak" vizyonu doğrultusunda, insan kaynakları uygulamalarındaki başarısını aldığı ödüller ile kanıtlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Çavdar, "Çalışan deneyimi alanında bağımsız araştırmalar yapan Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022 ve Best Workplaces for Millennials kategorilerinde birinci olan Turkcell Global Bilgi, 'harika iş yeri' kriterlerini sağlayarak bu ödülü 5'inci kez aldı." ifadelerini kullandı.

Çalışan deneyimi uygulamalarına sürekli yatırım yaptıklarını aktaran Çavdar, şunları kaydetti:

"Turkcell Global Bilgi olarak eşsiz çalışan deneyimi uygulamalarımız ile çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu için aksiyonlar alıyoruz. Yeni çalışma düzenine uygun olarak tasarladığımız uygulamalarımız ile çalışma arkadaşlarımızın beklentilerini anlayarak farklı çözümler üretiyoruz. Ruhsal, fiziksel ve zihinsel esenliklerini ön planda tutarak motivasyon, iş-yaşam dengesi gibi konularda hayata geçirdiğimiz iyi yaşam uygulamaları ile onlara destek oluyoruz. Dijital çağın getirdiği esnek çalışma modellerini kurum kültürümüze özgü yöntemlerle bütünleştiriyor; ‘Globalim’ dijital çalışan deneyimi platformumuzla eğitimden kariyer fırsatlarına, iş takibinden performans yönetimine, ödüllendirmeden duygu durumu analizine, iletişimden sosyalleşmeye kadar birçok uygulamayı arkadaşlarımızın kullanımına sunuyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz.

Dünya çapında kabul gören Great Place to Work Enstitüsü'nün Türkiye'nin En İyi İşverenleri kategorisinde birinciliği almamızla uygulamalarımızın global çalışma değerleriyle uyumunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin En İyi İşvereni unvanı, birbirinden güç alarak başarıdan başarıya koşan Turkcell Global Bilgi ailesinin tüm fertlerine aittir."

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