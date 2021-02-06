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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

06.02.2021 23:04 | Son Güncelleme:
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Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi - Kocaeli, Adana, Eskişehir, Adıyaman, Antalya, Samsun, Sakarya ve Edirne'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 490 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 89 kişinin tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Sözleşmeli kamu personelinin izinleri devredilebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine değinerek, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazılı açıklama yaparak, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelinen nokta, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve mutasyonla ilgili alınması gereken önlemler" konusunda TBMM'de genel görüşme açılmasını istediğini bildirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, AA'ya yaptığı açıklamada, "Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir." dedi.

- Yurt genelindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Kocaeli, Adana, Eskişehir, Adıyaman, Antalya, Samsun, Sakarya ve Edirne'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 490 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif rapor edildiği açıklandı.

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