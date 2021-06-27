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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

27.06.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 47 milyon 342 bin 750'ye ulaştı - Son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti - Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada ülke genelinde 5,7 milyonun üzerinde aşı yapıldı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 47 milyon 342 bin 750'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 467 bin 789, ikinci doz aşı 14 milyon 874 bin 961 oldu.

Böylece doz miktarı, 47 milyon 342 bin 750'ye yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 296 bin 277, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 434 bin 784, toplam 8 milyon 731 bin 61, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 679 bin 626, ikinci doz 1 milyon 246 bin 702, toplam 3 milyon 926 bin 328, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 162 bin 669, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 523, toplam 3 milyon 173 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.

- 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Ülke genelinde son bir haftada 5,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 405 bin 843, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 869 bin 270 oldu.

Böylece ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 47 milyon 275 bin 113 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.

İstanbul'da 6 milyon 280 bin 123'ü birinci doz, 2 milyon 433 bin 567'si ikinci doz olmak üzere toplam 8 milyon 713 bin 690 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 673 bin 833, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 246 bin 136, toplam aşı miktarı 3 milyon 919 bin 969 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 2 milyon 158 bin 261'i birinci doz, 1 milyon 10 bin 102'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 168 bin 363 doz oldu.

- Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar tekrar açılacak. Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla izin verilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak.

- Bakan Koca: "4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda." ifadeleri kullandı.

Koca, bir başka paylaşımında ise Kovid-19 vaka sayısının bugün 5 binin altına düşmesini, "aşısını olanların gurur tablosu" olarak değerlendirdi.

Öte yandan Koca, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama kampanyası kapsamında milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı kamu spotunu kamuoyuyla paylaştı. Osman ile Tatlıtuğ aşılanma çağrısı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon Kovid-19 yakalanan futbolcuların gelecek sezonki takibinin sağlanması için eğitim programı düzenleneceğini açıkladı.

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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