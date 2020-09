Türkiye’yi bu ekip kurtaracak

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde; olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere özel olarak yetiştirilen ve ağır kurtarma yapabilen Köpekli Yıldız Arama Kurtarma ekibi, itaat ve uyum eğitimlerini tamamlayarak ileri düzey kurtarma eğitimlerine başladı. Eğitimlerin sonunda ekip, Türkiye’de öncü hale gelerek yurt içinde tüm kurtarma çalışmalarında görev alacaklar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, her geçen gün donanımını ve gücünü artmaya devam ediyor. Olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde özel olarak yetiştirilen 50 kişilik Yıldız Ağır Arama Kurtarma Ekibine dahil edilen yurt dışı pasaportlu; 4 Belçika Mali, 1 Labrador ve1 Alman kurdu ekip arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir buçuk aylık itaat ve uyum eğitimlerini tamamladı.

Tim Türkiye’nin hizmetinde olacak

Ekip arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışmaya başlayan köpekler, İtfaiye Eğitim Merkezi’nde oluşturulan özel alanda ileri seviye eğitimlerine başlayarak yılsonuna kadar önemli bir aşamaya gelmiş olacak. Köpekler, ileri seviye eğitimlerini de tamamladıktan sonra başta Balıkesir olmak üzere tüm Türkiye’nin hizmetinde olacak. Ülke çapında gerçekleşecek her türlü; afet, deprem ve acil durumlara karşı hızlı ve etkin olarak müdahale edebilecek konumda olan K9 köpekleriyle, Balıkesir İtfaiyesinin niteliği artacak.

K9 Eğitim merkezi kuruluyor

Aynı zamanda uluslararası standartlarda, modern bir K9 Köpek Eğitim Merkezinin inşaat çalışmalarına da başlayarak gücüne güç katan Balıkesir İtfaiye Teşkilatı, bu merkezle ülke çapında öncü olacak.

Başkan Yılmaz; Enkaz başında çaresizce beklemeyeceğiz

Balıkesir için oldukça büyük önem teşkil eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin gelişmesi ve donanımının artması için her türlü desteği verdiklerini ve bu konuyu oldukça önemsediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Şehrimizin yüz akı İtfaiyemiz bünyesinde görev yapan Yıldız Arama Kurtarma Ekibimiz ile teşkilatımızın gücü daha da artıyor. Bir buçuk ay önce getirttiğimiz K9 köpeklerimizle Yıldız Arama Kurtarma Ekibimiz, ülke genelinde öncü olacak bir tim haline gelecek. Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için çeşitli eğitimlerden geçen ekibimiz ve inşaat çalışmalarına başladığımız K9 Eğitim Merkezimizle ülkemizde öncü olacağız. Nerede bir afet, acil durum yaşansa müdahale edebilecek konumda olacağız. Herhangi bir olası afet durumunda enkaz başında çaresizce bekleyemeyerek bu ekibimiz sayesinde enkaza müdahale edebileceğiz. Ekibimizin işini profesyonel bir şekilde yapabilmesi için gereken her şey yapılacak” diye konuştu.