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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ne zaman çekildi?

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2020 20:10 | Son Güncelleme

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi televizyonda ilk defa yayınlandı. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi sevilen dizilerin yapımcısı olan Bozdağ Film imzalı Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 2020 Ocak ayında sinemalarda yayınlanmaya başlamıştı. Peki Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ne zaman çekildi?

Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engin'in kaleme aldığı filmde tarihi olaylar ele alınıyor. Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmine dair detaylar, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle filmin nerede çekildiği, başrol oyuncuları ve genel konusu, sorgulanan konular arasında. İşte, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi hakkında tüm ayrıntılar...

Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.

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TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN KONUSU

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet’in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet’e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

– Emre Kıvılcım
– Ece Çeşmioğlu
– Levent Özdilek
– Ebru Özkan
– Seray Kaya
– Serdar Gökhan

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