Türkler WhatsApp’ı kuşattı!

WhatsApp İOS ve Android olmak üzere birçok akıllı telefonun vazgeçilmez uygulaması. Bu denli popüler olan uygulamanın kullanıcı sayısı da haliyle milyarları geçiyor. Peki hiç düşündünüz mü? Türkiye’de WhatsApp’ı kaç kişi kullanıyor?... Bu sorunun cevabını çok kısa bir süre önce İnternet ölçüm ve araştırmaları yapan Gemius verdi. Verilen rakamlar oldukça şaşırtıcı.

TÜRKİYE’NİN NEREDEYSE YARISI WHATSAPP KULLANIYOR

WhatsApp’ın Gemius’un Eylül 2019 verilerine göre ülkemizde tam 43 milyon 464 bin aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu diğer bir deyiş ile Türkiye’deki toplam mobil kullanıcı sayısının %87.1’i demek. Yani ülkemizdeki mobil kullanıcıların %87,1’i halihazırda WhatsApp ile mesajlaşıyor; arkadaşlarına dostlarına veya akrabalarına komik caps’ler veya düğün fotoğrafları gönderiyor; ‘’+sen neredesin? -ben buradayım sen neredesin? +e ben de buradayım’’ gibi komik diyalogların yaşanmasının önüne konum paylaşarak geçiyor; önemli belgeleri tık hızında gitmesi gereken yerlere gönderiyor.

WHATSAPP, FACEBOOK MESSENGER’I DA GEÇTİ