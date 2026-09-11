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Türkleri tehdit edip 1 hafta süre verdiler: "Bavullarınızı toplayıp ülkemizden çıkın"

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyeceklerini açıklayan Kainerugaba, kendilerine karşı çıkanları "Türk ajanı" olarak nitelendirerek tutuklama tehdidinde bulundu. General, Türklerin bir an önce Uganda'yı terk etmesini istedi.

Türkleri tehdit edip 1 hafta süre verdiler: "Bavullarınızı toplayıp ülkemizden çıkın"
Nilgün Arabacı

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu kez doğrudan ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef aldı. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, Türklerin "bavullarını toplayıp" Uganda'dan ayrılması gerektiğini söyledi. General ayrıca 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri düzenleyeceklerini ve kendilerine karşı çıkanları tutuklayacaklarını açıkladı.

TÜRK VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye yönelik tepki çeken paylaşımlarda bulunan Kainerugaba, bu kez Uganda'da yaşayan Türklere yönelik sert ifadeler kullandı.

Kainerugaba, "Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar" ifadelerini kullandı.

Generalin bu çağrısının herhangi bir resmi karara dayanmadığı belirtildi. Uganda yönetimi tarafından Türk vatandaşlarının ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik açıklanmış bir karar bulunmuyor.

Kainerugaba, aynı paylaşım serisinde 18 Eylül tarihine de işaret etti. General, "18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız" dedi.

Gösteri için verilen tarih, paylaşımın yapıldığı tarihten yaklaşık bir hafta sonrasına denk geliyor.

TÜRKİYE'NİN UGANDA'DAKİ PROJESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Kainerugaba'nın Türkiye karşıtı çıkışlarının arkasında Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin bulunduğu belirtiliyor. Uganda Genelkurmay Başkanı, bu süreçte açık şekilde İsrail'in yanında yer alırken, daha önce babası Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile görüşerek Türkiye'nin Uganda'daki projelerini iptal ettireceğini söylemişti.

Bu yöndeki girişimlerden biri haziran ayında gerçekleşti. Türk şirketi Yapı Merkezi'nin Uganda'da kazandığı 3,2 milyar dolar değerindeki demiryolu ihalesi iptal edildi.

İptal edilen proje, Uganda açısından stratejik önem taşıyordu. Yapı Merkezi ile Uganda Demir Yolları arasında imzalanan "Doğu Hattı Demir Yolu" projesi, başkent Kampala'yı Kenya sınırına, oradan da Hint Okyanusu'na açılan Mombasa Limanı'na bağlamayı amaçlıyordu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre hattın tamamlanmasıyla trenle 14 gün süren taşıma süresinin 24 saate indirilmesi hedefleniyordu. Projenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin yanı sıra Uganda Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala ve Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak da katılmıştı.

DAHA ÖNCE 1 MİLYAR DOLAR VE EVLİLİK ŞARTI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Kainerugaba'nın Türkiye'ye yönelik çıkışları bununla da sınırlı kalmadı. General, nisan ayında Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerini eleştirmiş ve yapılanlara karşılık olarak Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapması gerektiğini savunmuştu.

Kainerugaba ayrıca bunun yanında "Türkiye'nin en güzel kadınının" kendisine eş olarak verilmesini şart koşmuştu.

UGANDA'DAN RESMİ SINIR DIŞI KARARI GELMEDİ

Kainerugaba'nın Uganda Genelkurmay Başkanı olması ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu bulunmasına rağmen, söz konusu açıklamalar iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen kopmasına yol açmadı.

Uganda yönetimi bugüne kadar Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmesine yönelik herhangi bir karar almadı. Aynı şekilde Türkiye ile Uganda arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiğine ilişkin de resmi bir karar bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uganda
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