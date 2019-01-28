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'Turkuaz'dan acı haber!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 28.01.2019 07:48 | Son Güncelleme

Muğla'da DEKAMER'de tedavi altında altında bulunan "Turkuaz" isimli yeşil deniz kaplumbağası yaşamını yitirdi.

'Turkuaz'dan acı haber!

Muğla'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altındaki yeşil deniz kaplumbağası öldüğü bildirildi.

DEKAMER'den yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Marmaris Belediyesi Temizlik İşçileri Müdürlüğü personeli tarafından yaralı bulunan ve "Turkuaz" adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının (Chenolia mydas) öldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaralı kaplumbağanın iki yüzgecinde yoğun enfeksiyon ve kabuğunda darbe izleri tespit edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ölü dokuları temizlenen, antibiyotik ve vitamin takviyesi uygulanan yaralı kaplumbağa dünden bu yana gözlem altında tutuluyordu. Balık ağına takılma sonucu yaralandığı düşünülen Turkuaz'ın reflekslerinde bir gelişme kaydedilemedi ve maalesef bugün kaybettik. Balıkçılık ile birçok kişi geçimini sağlarken, gelirlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmek ve doğal yaşam üzerindeki baskıyı en aza indirmemiz gerekiyor. Bu tür olayların azalması için balıkçılarla birlikte bulunacak çözümler mevcut. 'Sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri' ile deniz yaşamı daha az etkilenirken balıkçının geçimi de garanti altına alınıyor. İleride bu konuda daha fazla bilgi vermeyi planlıyoruz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
turkuaz deniz kaplumbağası Muğla DEKAMER

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hangi insan surerli canavar yaptıysa elleri kopsun bileklerinden
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