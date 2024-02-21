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Türkücü Hilal Özdemir muhtar adayı olduğunu açıkladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 09:11 | Son Güncelleme:
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Türkücü Hilal Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu duyurdu. Özdemir, "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizin de desteğiyle hizmete talibim" dedi.

Türkücü Hilal Özdemir muhtar adayı olduğunu açıkladı

Türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün bir mahallesinden muhtar adayı olduğunu duyurdu. Özdemir, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerinin desteğini istedi.

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Instagram hesabından açıklama yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Suadiye Mahallesi sakinleri. Siz, beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle, Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar televizyon kanallarından evlerinize misafir ettiniz. Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda birçok ödül aldım."

hilaözdemir

Özdemir, "Halen Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım. 8 yıldır kişisel gelişim alanında kozmik şifa, accesbars, eft, nlp, metatron, nefes, regresyon, kişisel koçluk, reiki, kuantum, astroloji, psikoloji gibi eğitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya, şifa vermeye devam ediyorum. Tam bir doğa aşığı hayvansever ve hayvan dostuyum" ifadelerini kullandı.

"MUHTARLIK GÖREVİNE TALİBİM"

Türkücü, "Sanatçı ruhum, dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlık görevini en iyi şekilde yapan sevgili Emel Perk Afacan'ın da desteğiyle muhtarlık görevine talip oldum. Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını, mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizin de desteğinizle hizmete talibim" şeklinde konuştu.

hilal özdemir

Youtube


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