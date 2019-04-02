Mynet Trend

Türkücü Yavuz Bingöl’ün kalbine stent takıldı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Türkücü Yavuz Bingöl'ün kontrol için gittiği Bağcılar'daki özel bir hastanede apar topar ameliyata alındığı ve kalbine dört stent takıldığı iddia edildi.

Türkücü Yavuz Bingöl’ün kalbine stent takıldı

Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığı ağrılar yüzünden hastaneye giden ve safra kesesinde iltihap olduğu tespit edilen Yavuz Bingöl, bugün tekrar ameliyat masasına yattı. Magazinburada.com’un özel haberine göre, Bingöl’e bugün tekrar ameliyat masasına yattı. Kalbine dört tane stent takılan türkücünün bir boyunca ameliyat olduğu hastanede müşahede altında tutulacağı belirtildi.

ŞUBAT AYINDA HASTANELİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz şubat ayında hastaneye kaldırılan Bingöl, “Gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal'e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı” açıklamasında bulunmuştu.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
TRT'nin güzel spiker Rap videosuyla sosyal medyayı salladıTRT'nin güzel spiker Rap videosuyla sosyal medyayı salladı
Zor günler geçiriyor! İkisi de çok konuşulduZor günler geçiriyor! İkisi de çok konuşuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yavuz bingöl ameliyat

En Çok Okunan Trend Haberler

Koruyucu ailedeki iğrenç olayda flaş gelişme!

Koruyucu ailedeki iğrenç olayda flaş gelişme!

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Part time market çalışanıydı, şimdi paraya para demiyor!

Part time market çalışanıydı, şimdi paraya para demiyor!

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Berna Laçin'e kötü haber! 'Bu sene ilk cemre bana düştü' diyerek açıklamıştı

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TRT spikeri Deniz Satar'ın Rap paylaşımı olay oldu

TRT'nin güzel spiker Rap videosuyla sosyal medyayı salladı

Mart ayında en çok o ünlüler konuşuldu! İşte listedeki 10 ünlü isim

Zor günler geçiriyor! İkisi de çok konuşuldu

Nuri Alço, iki kadın arasında kaldı!

Nuri Alço, iki kadın arasında kaldı!

Ünlülerden yeni akım! 'Sabah saçı' paylaşımı

Ünlülerden yeni akım! Yataktan kalkmadan...

Justin Bieber herkesi şakaladı! Hailey Baldwin hamile şakası!

Hamilelik hiç bu kadar olay olmamıştı! Bombayı patlattı

Verdiği pozlarla 'bu nasıl 50 yaş' dedirten Jennifer Aniston'dan seksi pozlar

Kim der 50 yaşında! Genç kalmasının sırrı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.