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Turtle Beach, Alman Çevre Birimi Üreticisi Roccat'i satın alıyor!

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TEKNOLOJİ  | 16.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

ABD merkezli headset üreticisi Turtle Beach, Almanya merkezli çevre birimleri üreticisi Roccat'i satın alacağını açıkladı. Açıklamada Roccat için toplamda 19.2 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor.

Turtle Beach, Alman Çevre Birimi Üreticisi Roccat'i satın alıyor!

Firmanın, Roccat'i satın alarak pazar alanını ve hakimiyetini genişletmeyi hedeflediği su götürmez bir gerçek. Özellikle Roccat'in Asya'daki tanınırlığını kullanmak istiyor olabilirler.

Halihazırda Kuzey Amerika ve Avrupa'da belli bir popülerliğe sahip olan ses birimleri üreticisi için Asya pazarına girmek işleri daha da büyütebilir. Roccat'in de bu satın alım sonrası Turtle Beach gibi büyük bir firmanın özellikle ses mühendisliği alanında sunacağı geniş imkanlardan faydalanacağı aşikar.

İki tarafa da fayda sağlamasını umduğumuz bu satın alım sürecinin yaz aylarında nihayete ermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fare headset klavye Roccat Turtle Beach

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