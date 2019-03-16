Turtle Beach, Alman Çevre Birimi Üreticisi Roccat'i satın alıyor!

Firmanın, Roccat'i satın alarak pazar alanını ve hakimiyetini genişletmeyi hedeflediği su götürmez bir gerçek. Özellikle Roccat'in Asya'daki tanınırlığını kullanmak istiyor olabilirler.
Halihazırda Kuzey Amerika ve Avrupa'da belli bir popülerliğe sahip olan ses birimleri üreticisi için Asya pazarına girmek işleri daha da büyütebilir. Roccat'in de bu satın alım sonrası Turtle Beach gibi büyük bir firmanın özellikle ses mühendisliği alanında sunacağı geniş imkanlardan faydalanacağı aşikar.
İki tarafa da fayda sağlamasını umduğumuz bu satın alım sürecinin yaz aylarında nihayete ermesi bekleniyor.
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum